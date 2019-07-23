В Авдіївці батьки учнів протестують проти українізації школи

Батьки протестують проти переходу на українську мову опорної школи в Авдіївці, що біля самої лінії розмежування на Донбасі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Більшість батьків, діти яких переходять в шостий або сьомий клас, хочуть залишити навчання російською, аргументуючи це тим, що переходити на державний - пізно і складно для дитини.

Вже рік як директор своїм головним завданням бачить перевести навчання на українську мову.

"Треба виконувати свій статут, який був затверджений ще в 18-му році - мова - це головна складова ідентифікації нації", - стверджує директор школи.

Обурилися батьки відразу декількох класів - вони не хочуть, щоб їхні діти навчалися українською.

Раніше закон про забезпечення функціонування української мови як державної, який був опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 16 травня, набув чинності.

Зеленський обіцяв ретельно проаналізувати закон на відповідність Конституції України та скасувати спірні норми. Але так цього і не зробив.

Газети критикують закон через нездійсненні норми - по суті він вводить податок на російськомовну пресу і може спровокувати соціальні конфлікти.