У "Слузі народу" заявляють про підготовку фальсифікацій в "окрузі Пашинського"

Партія "Слуга народу" повідомляє про те, що в окрузі №64, де Сергій Пашинський програв вибори мажоритарнику від партії президента Зеленського, (Житомирська область) готуються масові фальсифікації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії, передають Українські Новини.

За словами голови окружної виборчої комісії станом на 8 ранку 22 липня було оброблено 60% протоколів, тому було прийнято рішення оголосити перерву в роботі комісії з 9:00 до 14:00, причиною перерви була названа втому членів комісії.

За інформацією кандидата, який балотується в цьому окрузі від "Слуги народу" В'ячеслава Сигачова, протоколи, які доставляють з ділянок на вході в окружній виборчій комісії, забирають невідомі люди, які є членами комісії не є.

"Тут все під посиленою охороною по периметру. Під будівлею ОВК (окружної виборчої комісії) знаходиться близько 50 осіб. Всі сервери, де знаходяться протоколи також під посиленою охороною. У мене є побоювання, що протоколи можуть бути знищені", - заявив Сигачов.

Він також повідомив, що протоколи на вході в комісію забирає довірена особа іншого кандидата в народні депутати, який балотується в цьому ж окрузі.

За підрахунком Центральною виборчою комісією 81,6% електронних протоколів на одномандатному виборчому окрузі №64 (Житомирська область), лідирують кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сигачев (26%) і депутат від "Блоку Петра Порошенко", самовисуванець Володимир Арешонков (26%), голова фракції "Народний фронт" у Верховній Раді, голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський має 18%.

Як повідомляли Українські Новини, національна поліція задіяла вертоліт зі спеціальним підрозділом тактико-оперативного реагування патрульної поліції (ТОР) для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на Окружній виборчій комісії №64 (Коростень) в Житомирській області, де Пашинський програв вибори мажоритарників від "Слуги народу".

Також ЦВК порахував 76,34% бюлетенів: у "Слуги народу" і "Батьківщини" відсоток голосів росте, а у "Голоси" трохи впав.