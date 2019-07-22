Керівник "Мамахохотала" Грищук виграв вибори в окрузі №222 у Києві

Висуванець від партії "Слуга народу", керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук виграв вибори у Верховну Раду у депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Дмитра Андрієвського в окрузі №222 у Києві.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Грищук набрав 40,29% або 26 357 голосів виборців за результатами підрахунку 94,25% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Андрієвський набрав 15,61% або 10 216 голосів.

Андрієвський виграв вибори в Раду по цьому округу в 2014 році.

Третє місце зайняв кандидат від "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Володимир Назаренко - він набрав 13,08% або 8 562 голоси.

29-річний Грищук народився в Києві, директор ТОВ "МХ шоу", безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Київської області.

Всього по округу №222 (частина Солом'янського району) балотувалося 14 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, підприємець Каптелов від "Слуги народу" здобув перемогу в 36-му окрузі.

Також викладач від "Слуги народу" виграв вибори в окрузі №63 у кандидатів від БПП і "Батьківщини".