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22 липня 2019, понеділок, 17:02 18
Верховна Рада і партії 2019-07-22T18:15:02+03:00
Українські Новини
Вибори Ради були змагальними і проведені з повагою до фундаментальних свобод, - ОБСЄ

Вибори Ради були змагальними і проведені з повагою до фундаментальних свобод, - ОБСЄ

ОБСЄ. Фото: facebook.com/oscesmm
ОБСЄ. Фото: facebook.com/oscesmm

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вважає позачергові вибори Верховної Ради змагальними і проведеними з повагою до фундаментальних свобод, незважаючи на низку порушень на мажоритарних округах.

Про це повідомив на прес-конференції в Києві спеціальний координатор місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Ікка Канерва, передають Українські Новини.

"Парламентські вибори в Україні, фундаментальні права і свободи були в цілому забезпечені і кампанія була конкурентоспроможна, незважаючи на низку зловживань на мажоритарних округах. Органи, які займалися організацією виборів, спрацювали дуже сумлінно і компетентно, підготувавши вибори в такий короткий термін", - сказав він.

Канерва зазначив, що кампанія проводилася з використанням всіх можливих недоліків законодавства для просування своїх партій, використанням ЗМІ та фінансування партій.

Дипломат зазначив прозорість і хорошу організацію процесу голосування, хоча не завжди чітко дотримувалися процедури, зокрема з заповнення протоколів.

"Незважаючи на низку рекомендацій БДІПЛ, відбувалися деякі порушення, спрощення процедур і так далі", - підкреслив координатор.

Канерва згадав присутність кандидатів-клонів, проти яких було відкрито 6 виробництв.

Представник ОБСЄ заявив, що організація рекомендувала уряду зробити більш прозорою та звітної процедуру фінансування партій, що не було забезпечено на виборах.

Більше занепокоєння викликає залучення ЗМІ у виборчу кампанію, а також згаданий той факт, що правоохоронці несвоєчасно реагують на порушення.

ОБСЄ сподівається на якнайшвидше впровадження в законодавство рекомендацій міжнародної організації.

Як повідомляли Українські новини, поліція задіяла Мі-8 для охорони порядку в окрузі Пашинського.

Водночас порушень на виборах Ради, що впливають на пеебіг голосування та результати підрахунку голосів, не зафіксовано

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