Мовчан від "Слуги народу" переміг в окрузі №150 у Полтавській області Костянтина Жеваго

Висуванець партії "Слуга народу" Олексій Мовчан виграв вибори в депутати Ради у депутата Ради Костянтина Жеваго (позафракційний) в окрузі №150 (Глобинський район Полтавської області).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Мовчан переміг на виборах, набравши 42,38% або 20,767 тис. голосів, а його найближчий суперник Жеваго набрав 22,94% або 11,244 тис. голосів.

Третє місце посів Євген Холод (Батьківщина), набравши 11,88% або 5,823 тис. голосів.

Мовчан народився у 1994 році в Кременчуці Полтавської області.

Він є заступником начальника відділу управління проектами і програмами на державному підприємстві "Прозорро.Продажу"

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