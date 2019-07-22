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22 липня 2019, понеділок, 17:02 16
Вибори 2019-07-22T18:15:02+03:00
Українські Новини
Мовчан від "Слуги народу" переміг в окрузі №150 у Полтавській області Костянтина Жеваго

Мовчан від "Слуги народу" переміг в окрузі №150 у Полтавській області Костянтина Жеваго

Висуванець партії "Слуга народу" Олексій Мовчан виграв вибори в депутати Ради у депутата Ради Костянтина Жеваго (позафракційний) в окрузі №150 (Глобинський район Полтавської області).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Мовчан переміг на виборах, набравши 42,38% або 20,767 тис. голосів, а його найближчий суперник Жеваго набрав 22,94% або 11,244 тис. голосів.

Третє місце посів Євген Холод (Батьківщина), набравши 11,88% або 5,823 тис. голосів.

Мовчан народився у 1994 році в Кременчуці Полтавської області.

Він є заступником начальника відділу управління проектами і програмами на державному підприємстві "Прозорро.Продажу"

Як повідомляли Українські Новини, весільний фотограф від "Слуга народу" виграв вибори Ради у почесного президента "Мотор-Січі".

Кандидат від партії "Слуга народу", актор студії "95 квартал" ("Юзик") Юрій Корявченков виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №33 (Кривий Ріг) в Дніпропетровській області.

Директор спорткомплексу "Мотор Січ" Геннадій Касай пройшов у Раду від "Слуги народу" в окрузі №74 в Запорізькій області.

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