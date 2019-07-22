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22 липня 2019, понеділок, 16:08 16
Вибори 2019-07-22T18:15:03+03:00
Українські Новини
Голова "Народного фронту" Бурбак програв вибори конкурента від "Слуги народу" Валерію Божку

Голова "Народного фронту" Бурбак програв вибори конкурента від "Слуги народу" Валерію Божку

Народний депутат і голова фракції Народний фронт Максим Бурбак програв на дострокових виборах у Раду кандидату від Слуги народу Валерію Божку по 204-му округу, що знаходиться у Чернівецькій області. За результатами опрацювання понад 60% протоколів розрив між кандидатами становить майже 10000 голосів, свідчать дані ЦВК.

Народний депутат вже визнав поразку у Facebook.

Про це говорять дані обробки 51% голосів на офіційному сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Самовисуванець Бурбак конкурував з кандидатом від "Слуги народу" Валерієм Божичем і кандидатом від Оппоплатформы Миколою Довганем. Бурбак посів друге місце (22,74%) і за нього проголосували 7 273 виборців. При цьому Божик обійшов главу НФ з упевненими 51,65% або 16 518 голосів. На третьому місці опинився Довгань від ОПЗЖ, набравши 4,71% або 1 508 голосів.

Як повідомляли Українські Новини, самовисуванець від фракції "Блок Петра Порошенко" Максим Єфімов виграв вибори в Краматорському окрузі №48 з 55,84%, випередивши свого суперника Дениса Ошурка на 35,79%. Також Мікіша з "Слуги народу" виграв вибори у колишньої дружини Мураєва, обігнавши її на 15,04%. Чоловік Королевської, яка проходить у Раду як №4 у партійному списку "Опозиційної платформи", виграв вибори в Слов'янську.

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