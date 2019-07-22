Національна поліція задіє вертоліт зі спеціальним підрозділом тактико-оперативного реагування патрульної поліції (ТОР) для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на Окружній виборчій комісії №64 (Коростень) в Житомирській області, де Пашинський програв вибори мажоритарнику від "Слуги народу".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.\r\n"Завдання доданих сил, які заступили на чергування у м. Коростень, - забезпечення громадського порядку та безпеки під час транспортування виборчої документації з дільничних в окружну виборчу комісію", - йдеться в ньому.\r\nНацполіція зазначає, що рішення направити в Коростень придані сили поліції вертольотом Мі-8 було прийнято після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування документації з дільничних комісій - в окружну комісію №64 (Коростень).\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=eoRnVU_XbDM#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЗазначимо, що за підрахунком Центральною виборчою комісією 61% електронних протоколів на одномандатному виборчому окрузі №64 (Житомирська область), Сергій Пашинський (18%) програє кандидату від "Слуги народу" В'ячеславу Сигачеву (29%) і депутату від "Блоку Петра Порошенка", самовисуванцю Володимиру Арешонкову (27%).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Ради Іванчук, проти якого відкрило справу НАБУ, виграв вибори в окрузі №88.\r\nТим часом ЦВК порахував 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції.