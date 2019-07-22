підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 липня 2019, понеділок, 15:55 22
Силові структури 2019-07-22T16:06:06+03:00
Українські Новини
Відео дня: Поліція застосовувала Мі-8 для охорони порядку в окрузі Пашинського

Відео дня: Поліція застосовувала Мі-8 для охорони порядку в окрузі Пашинського

Національна поліція задіє вертоліт зі спеціальним підрозділом тактико-оперативного реагування патрульної поліції (ТОР) для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на Окружній виборчій комісії №64 (Коростень) в Житомирській області, де Пашинський програв вибори мажоритарнику від "Слуги народу".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

"Завдання доданих сил, які заступили на чергування у м. Коростень, - забезпечення громадського порядку та безпеки під час транспортування виборчої документації з дільничних в окружну виборчу комісію", - йдеться в ньому.

Нацполіція зазначає, що рішення направити в Коростень придані сили поліції вертольотом Мі-8 було прийнято після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування документації з дільничних комісій - в окружну комісію №64 (Коростень).

Зазначимо, що за підрахунком Центральною виборчою комісією 61% електронних протоколів на одномандатному виборчому окрузі №64 (Житомирська область), Сергій Пашинський (18%) програє кандидату від "Слуги народу" В'ячеславу Сигачеву (29%) і депутату від "Блоку Петра Порошенка", самовисуванцю Володимиру Арешонкову (27%).

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Іванчук, проти якого відкрило справу НАБУ, виграв вибори в окрузі №88.

Тим часом ЦВК порахував 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції.

Більше новин про: Сергій Пашинський Вертоліт Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Весільний фотограф від "Слуги народу" виграв вибори Ради у почесного президента "Мотор-Січі" 16:20
Голова "Народного фронту" Бурбак програв вибори конкурента від "Слуги народу" Валерію Божку 16:08
Відео дня: Поліція застосовувала Мі-8 для охорони порядку в окрузі Пашинського 15:55
Дубневич виграв у кандидата від "Голосу" у Львівській області 15:55
Директор спорткомплексу "Мотор Січ" Касай пройшов у Раду від "Слуги народу" в окрузі №74 у Запорізькій області 15:48
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
ЦВК порахувала 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції 12:50 Оновлюється
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ 15:05
Голова "Народного фронту" Бурбак програв вибори конкурента від "Слуги народу" Валерію Божку 16:08
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok