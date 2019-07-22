Депутат Рады Иванчук, против которого открыло дело НАБУ, выиграл выборы в округе №88

Самовыдвиженец, депутат Верховной Рады от фракции партии "Народный фронт" Андрей Иванчук, против которого НАБУ открыло дело весной , выиграл выборы в депутаты Рады в округе №88 в Ивано-Франковской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Иванчук набрал 45,71%, или 29 162 голоса избирателей по результатам подсчета 90,68% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от "Слуги народа" Андрей Шевченко набрал 25,11%, или 16 022 голоса.

Третье место занял кандидат от партии "Голос" Иван Вережак - он набрал 9,8%, или 6 254 голоса.

46-летний Иванчук - председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.

В марте Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации Иванчуком.

Всего по округу баллотировались 19 кандидатов, меньше всего голосов набрал журналист Василий Крутчак - 0,26%, или 169 голосов.

Отметим, что Иванчук является другом экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Как сообщали Українськi Новини, в округе №83 выиграла выборы Рады кандидат от "Свободы".

Ранее ЦИК посчитал 60% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции.