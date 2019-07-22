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22 липня 2019, понеділок, 15:48 11
Вибори 2019-07-22T16:30:02+03:00
Українські Новини
Директор спорткомплексу "Мотор Січ" Касай пройшов у Раду від "Слуги народу" в окрузі №74 у Запорізькій області

Директор спорткомплексу "Мотор Січ" Касай пройшов у Раду від "Слуги народу" в окрузі №74 у Запорізькій області

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", директор спорткомплексу авіакомпанії "Мотор Січ" (Запоріжжя) Геннадій Касай виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №74 у Запорізькій області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Касай набрав 44,27%, або 22 342 голоси виборців за результатами підрахунку 83,78% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Ігор Чумаченко ("Опозиційний блок") набрав 12,65%, або 6 387 голосів.

Третє місце зайняв Павло Матвієнко ("Опозиційна платформа - за життя") - він набрав 10,41%, або 5 254 голоси.

46-річний Касай народився і живе в Запоріжжі, безпартійний.

Місцеві ЗМІ називають Касая людиною з найближчого оточення президента "Мотор Січі", депутата Верховної Ради В'ячеслава Богуслаєва (група "Воля народу"), який також балотується в Запорізькій області.

Раніше співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність групи компаній "Мотор Січ", яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "Донецька народна республіка".

Як повідомляли "Українські Новини", в окрузі №83 виграла вибори Ради кандидатвід "Свободи".

Раніше ЦВК порахував 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції.

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