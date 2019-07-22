Директор спорткомплексу "Мотор Січ" Касай пройшов у Раду від "Слуги народу" в окрузі №74 у Запорізькій області

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", директор спорткомплексу авіакомпанії "Мотор Січ" (Запоріжжя) Геннадій Касай виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №74 у Запорізькій області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Касай набрав 44,27%, або 22 342 голоси виборців за результатами підрахунку 83,78% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, Ігор Чумаченко ("Опозиційний блок") набрав 12,65%, або 6 387 голосів.\r\nТретє місце зайняв Павло Матвієнко ("Опозиційна платформа - за життя") - він набрав 10,41%, або 5 254 голоси.\r\n46-річний Касай народився і живе в Запоріжжі, безпартійний.\r\nМісцеві ЗМІ називають Касая людиною з найближчого оточення президента "Мотор Січі", депутата Верховної Ради В'ячеслава Богуслаєва (група "Воля народу"), який також балотується в Запорізькій області.\r\nРаніше співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність групи компаній "Мотор Січ", яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "Донецька народна республіка".\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", в окрузі №83 виграла вибори Ради кандидатвід "Свободи".\r\nРаніше ЦВК порахував 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції.