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22 июля 2019, понедельник, 13:57 319
Выборы 2019-07-22T14:09:46+03:00
Українські Новини
В округе №83 выиграла выборы Рады кандидат от "Свободы"

В округе №83 выиграла выборы Рады кандидат от "Свободы"

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Всеукраинское объединение "Свобода", секретарь Ивано-Франковского городского совета Оксана Савчук выиграла выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №83 (Ивано-Франковск).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Савчук набрала 46,67%, или 35 439 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший ее соперник, кандидат от "Слуги народа" Андрей Сторожук набрал 23,28%, или 17 680 голосов.

Третье место занял выдвиженец от партии "Европейская солидарность" Алексей Петечел – он набрал 12,49%, или 9 488 голосов.

36-летняя Савчук родилась в селе Чернев (Рогатинский район, Ивано-Франковская область), член политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода"", проживает в селе Криховцы (Ивано-Франковск).

Всего по округу №83 баллотировались 10 кандидатов.

Как сообщали Украінські Новини, "Слуга народа" - 42,49%, "Оппозиционная платформа" - 12,98%, "Евросолидарность" - 8,56%, "Батьківщина" - 8,01%, "Голос" - 6,34% на выборах Рады по подсчетам ЦИКом 60,02% электронных протоколов.

Больше новостей о: ВО Свобода выборы в Верховную Раду Мажоритарщики 83 округ Оксана Савчук

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