Дубневич виграв у кандидата від "Голосу" у Львівській області

Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич (фракція "Блок Петра Порошенко") як самовисуванець виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №120 (Городоцький район) по Львівській області.\r\nПро це свідчать результати виборів на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Дубневич набрав 44,28%, або 28,47 тис. голосів, а його найближчий суперник Тарас Елейко (партія "Голос") набрав 19,04% голосів.\r\nТретє місце посів Володимир Гірняк (партія "Громадянська позиція"), набравши 17,75%, або 11,414 тис. голосів.\r\nДубневич є чинним головою парламентського комітету з питань транспорту. Як повідомляли Українські Новини, самовисуванець від фракції "Блок Петра Порошенко" Максим Єфімов виграв вибори в Краматорському окрузі №48 з 55,84%, випередивши свого суперника Дениса Ошурка на 35,79%. Також Микиша з "Слуги народу" виграв вибори у колишньої дружини Мураєва, обігнавши її на 15,04%. Чоловік Королевської, яка проходить у Раду як №4 у партійному списку "Опозиційної платформи", виграв вибори в Слов'янську.