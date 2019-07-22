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22 липня 2019, понеділок, 15:55 19
Вибори 2019-07-22T15:55:01+03:00
Українські Новини
Дубневич виграв у кандидата від "Голосу" у Львівській області

Дубневич виграв у кандидата від "Голосу" у Львівській області

Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua

Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич (фракція "Блок Петра Порошенко") як самовисуванець виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №120 (Городоцький район) по Львівській області.

Про це свідчать результати виборів на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Дубневич набрав 44,28%, або 28,47 тис. голосів, а його найближчий суперник Тарас Елейко (партія "Голос") набрав 19,04% голосів.

Третє місце посів Володимир Гірняк (партія "Громадянська позиція"), набравши 17,75%, або 11,414 тис. голосів.

Дубневич є чинним головою парламентського комітету з питань транспорту.

Як повідомляли Українські Новини, самовисуванець від фракції "Блок Петра Порошенко" Максим Єфімов виграв вибори в Краматорському окрузі №48 з 55,84%, випередивши свого суперника Дениса Ошурка на 35,79%.

Також Микиша з "Слуги народу" виграв вибори у колишньої дружини Мураєва, обігнавши її на 15,04%.

Чоловік Королевської, яка проходить у Раду як №4 у партійному списку "Опозиційної платформи", виграв вибори в Слов'янську.

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