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22 липня 2019, понеділок, 15:15 9
Вибори 2019-07-22T17:15:02+03:00
Українські Новини
Мікіша від "Слуги народу" виграв вибори у колишньої дружини Мураєва в окрузі №181 в Харківській області

Мікіша від "Слуги народу" виграв вибори у колишньої дружини Мураєва в окрузі №181 в Харківській області

Висуванець партії "Слуга народу" Дмитро Мікіша виграв вибори в депутати Ради у колишньої дружини Євгена Мураєва Валерії Мураєвой в одномандатному виборчому окрузі №181 (Зміїв) в Харківській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Мікіша набрав 38,05%, або 27 212 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближча його суперниця, самовисуванець Валерія Мураєва, набрала 23,01%, або 16 456 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Володимир Юрков - він набрав 14,84%, або 10 612 голосів.

33-річний Мікіша народився в Мерефі Харківської області, заступник Мереф'янського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, безпартійний, проживає в Мерефі.

Все по округу №181 (Зміївський район, частина Харківського району) балотувалося 10 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Тим часом завідувач клініки "Борис" виграв на окрузі в Києві від "Слуги народу". Також підприємець Гурін від "Слуги народу" переміг на окрузі в Києві з великим відривом.

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