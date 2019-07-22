Голова Луцької облради виграв вибори Ради в окрузі №22

Кандидат у депутати Верховної Ради, самовисуванець, член партії "Українське об'єднання патріотів - КРІП" Ігор Палиця виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк) в Волинській області.

Про це свідчать результати голосування на виборах на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Палиця виграв вибори, набравши 37,1% або 27,5 тис. голосів, а його найближчий суперник Сергій Писарчук (партія "Слуга Народу") набрав 27,27% або 20,214 тис. голосів.

Третє місце посів Юрій Моклица (партія "Європейська солідарність") - 8,8% або 6,526 тис. голосів.

Ігор Палиця народився в 1972 році в Луцьку, він займає посаду голови Луцької облради.

Всього в окрузі №22 балотувалося 11 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом можливого службового підроблення голови Волинської обласної ради та його заступників.

Пізніше СБУ відкрила ще одну справу проти соратника Коломойського - голови Волинської облради Палиці.