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06 мая 2019, понедельник, 21:45 19
Политика 2019-05-06T21:53:01+03:00
Українські Новини
Председатель Волынского облсовета хранит 34 млн гривен наличными

Председатель Волынского облсовета хранит 34 млн гривен наличными

Игорь Палица. Фото: facebook.com
Игорь Палица. Фото: facebook.com

Председатель Волынского областного совета Игорь Палица задекларировал 350 тыс. гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Всю сумму Палица получил от отчуждения движимого имущества.

Председатель облсовета сберегает в Приватбанке 854 789 гривен, в Айбокс банке - 220 гривен а также владеет наличными средствами в сумме 34 млн гривен.

Кроме того, Палица задекларировал аренду 2 квартир в Киеве (303,4 и 246,7 кв. м), 3 парковочных места в Киеве (20,9, 20 и 19 кв. м) у гражданина Ивана Кравчука.

Также он задекларировал 3 наручных часов (Rolex Oyster Perpetual, Audemars Piguet Oyster Perpetual и Audemars Piguet Tourbillon Chronographe).

У Палицы нет автомобилей и земельных участков.

Также председатель Волынского облсовета задекларировал объект интеллектуальной собственности "графическое изображение для рекламного листа".

В отчетном году Палица потратил 175 557 гривен, 289 147 гривен и 297 248 гривен на оплату учебы в Швейцарии, 643 304 гривен на благотворительность в Украине и 119 180 гривен на содержание арендованного жилья и машиномест.

Палица не указал в декларации доходы и иную информацию членов семьи.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ открыла уголовное производство по факту возможного служебного подлога главы Волынского областного совета и его заместителей.

4 апреля 2018 года Палица заявил об обнаружении оборудования для прослушивания в помещении под крышей в здании Волынского облсовета.

5 апреля СБУ открыла еще 1 дело против соратника Коломойского - главы Волынского облсовета Палицы.

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