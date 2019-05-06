Председатель Волынского облсовета хранит 34 млн гривен наличными

Председатель Волынского областного совета Игорь Палица задекларировал 350 тыс. гривен доходов за 2018 год.\r\nОб этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.\r\nВсю сумму Палица получил от отчуждения движимого имущества.\r\nПредседатель облсовета сберегает в Приватбанке 854 789 гривен, в Айбокс банке - 220 гривен а также владеет наличными средствами в сумме 34 млн гривен.\r\nКроме того, Палица задекларировал аренду 2 квартир в Киеве (303,4 и 246,7 кв. м), 3 парковочных места в Киеве (20,9, 20 и 19 кв. м) у гражданина Ивана Кравчука.\r\nТакже он задекларировал 3 наручных часов (Rolex Oyster Perpetual, Audemars Piguet Oyster Perpetual и Audemars Piguet Tourbillon Chronographe).\r\nУ Палицы нет автомобилей и земельных участков.\r\nТакже председатель Волынского облсовета задекларировал объект интеллектуальной собственности "графическое изображение для рекламного листа".\r\nВ отчетном году Палица потратил 175 557 гривен, 289 147 гривен и 297 248 гривен на оплату учебы в Швейцарии, 643 304 гривен на благотворительность в Украине и 119 180 гривен на содержание арендованного жилья и машиномест.\r\nПалица не указал в декларации доходы и иную информацию членов семьи.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее СБУ открыла уголовное производство по факту возможного служебного подлога главы Волынского областного совета и его заместителей.\r\n4 апреля 2018 года Палица заявил об обнаружении оборудования для прослушивания в помещении под крышей в здании Волынского облсовета.\r\n5 апреля СБУ открыла еще 1 дело против соратника Коломойского - главы Волынского облсовета Палицы.