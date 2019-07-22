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22 липня 2019, понеділок, 15:04 35
Вибори 2019-07-22T15:17:14+03:00
Українські Новини
Пенсіонер Ковальов переміг в окрузі, хоча за нього проголосували лише 220 виборців

Пенсіонер Ковальов переміг в окрузі, хоча за нього проголосували лише 220 виборців

52-річний пенсіонер, самовисуванець, Олександр Ковальов виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №51 у Донецькій області. Про це свідчать результати виборів на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Для того, щоб перемогти, Ковальову знадобилося лише 220 голосів виборців, або 33,03% за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Володимир Веселкин набрав 18,61% або 124 голоси.

Третє місце посів самовисуванець Махач Батирсултанов - він набрав 16,96% або 113 голосів.

Всього по округу №51 балотувалося 26 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, Лунченко від "Народного фронту" виграв вибори в Закарпатській області, обійшовши кандидата "Слуги народу" більш ніж на 10%.

Також стоматолог-висуванець від партії "Слуга народу" переміг у Києві у депутата Борислава Берези.

Тим часом завідувач клінікою "Борис" виграв у кандидата від "Європейської солідарності", випередивши його на 15% голосів.

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