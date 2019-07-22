Стоматолог Дубнов виграв у Берези вибори Ради в окрузі №213 у Києві

Висуванець партії «Слуга народу» Артем Дубнов виграв вибори депутата Верховної Ради по одномандатному округу №213 (частина Деснянського району Києва).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Дубнов набрав 36,11%, або 26 165 голосів виборців за результатами підрахунку 92,50% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Ганна Старостенко («Європейська Солідарність») набрала 18,20% або 13 188 голосів.

Третє місце зайняв позафракційний депутат Ради Борислав Береза - він набрав 17,95% або 13 012 голосів.

30-річний Дубнов народився в Києві, працює хірургом-стоматологом у «Клініці Дубновой Стоматолог і Я».

Як повідомляло агентство, "Слуга народу" показала списки своїх кандидатів по мажоритарці.

Тим часом завідувач клініки "Борис" виграв на окрузі в Києві від "Слуги народу". Також підприємець Гурін від "Слуги народу" переміг на окрузі в Києві з великим відривом.