Єфімов від БПП виграв з великим відривом у Краматорську

Кандидат у депутати Верховної Ради, самовисуванець, депутат Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Максим Єфімов виграв вибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №48 (Краматорськ) в Донецькій області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Єфімов набрав 54,88%, або 35 647 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Денис Ошурков набрав 19,09% або 12 404 голосів.

Третє місце посів висуванець від партії "Слуга народу" Євген Василі – він набрав 15,61% або 10 142 голоси.

44-річний Єфімов народився в Петропавловську (Казахстан), безпартійний, проживає в селищі Біленьке в Краматорську.

Він, як самовисуванець, виграв вибори в Раду по цьому округу в жовтні 2014 року.

Всього в окрузі балотувалися 19 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Тим часом завідувач клініки "Борис" виграв на окрузі в Києві від "Слуги народу".



Також підприємець Гурін від "Слуги народу" переміг на окрузі в Києві з великим відривом.