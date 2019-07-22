Сьогодні в більшості областей України зіпсується погода: пройдуть дощі, грози та шквали

Сьогодні майже всю Україну накриють дощі. Очікуються дощі, грози, місцями град і шквали. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.23 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +13...+18 градусів.\r\nУ Моршині короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Трускавці короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Сваляві короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, в Дніпропетровській області вдень місцями град, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, у Дніпропетровській області вдень місцями шквали.\r\nТемпература повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +21...+27 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, град, вітер південний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, град, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +24...+31 градус.\r\nУ Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, град, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\n22 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nПрогноз погоди на 22 липня. Скріншот: Гідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після вихідних Україну накриє похолодання.\r\nТакож синоптик розповіла, що українців чекають заморозки у вересні.