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22 липня 2019, понеділок, 13:36 34
Суспільство 2019-07-22T14:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в більшості областей України зіпсується погода: пройдуть дощі, грози та шквали

Сьогодні в більшості областей України зіпсується погода: пройдуть дощі, грози та шквали

Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

Сьогодні майже всю Україну накриють дощі. Очікуються дощі, грози, місцями град і шквали. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.


23 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Сваляві короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, в Дніпропетровській області вдень місцями град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, у Дніпропетровській області вдень місцями шквали.

Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +21...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, град, вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +24...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.

22 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Прогноз погоди на 22 липня. Скріншот: ГідрометцентрПрогноз погоди на 22 липня. Скріншот: Гідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, після вихідних Україну накриє похолодання.

Також синоптик розповіла, що українців чекають заморозки у вересні.

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