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22 липня 2019, понеділок, 09:53 78
Вибори 2019-07-22T11:30:02+03:00
Українські Новини
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування

Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування

Гроші
Гроші

Якщо офіційні результати виборів підтвердять дані екзит-полу, то державне фінансування отримають 11 партій, які отримали понад 2% голосів.

За законом "Щодо запобігання і протидії політичній корупції", партії, які набрали на виборах понад 2%, отримають державне фінансування на свою діяльність і повинні звітувати про використання цих коштів, пише "Громадське".

Згідно з даними національного екзит-полу, на виборах у Раду понад 2% набирають 11 партій, які і отримають гроші від держави в залежності від свого результату. Ці кошти партії отримуватимуть упродовж 5 років.

Найбільшу частку отримає президентська партія "Слуга народу" — 537 мільйонів гривень кожного року, тобто понад 2,5 мільярди за 5 років.

Інфографіка:Інфографіка: "Громадське"

Далі йдуть:

  • "Опозиційна платформа - за життя" - 141 млн в рік;
  • "Європейська солідарність" - 109 млн на рік;
  • "Батьківщина" - 93 млн на рік;
  • "Голос" - 77 млн на рік;
  • "Сила і честь" - 54 млн на рік;
  • "Опозиційний блок" - 40 млн в рік;
  • "Партія Шарія" - 38 млн на рік;
  • "Радикальна партія Ляшка" - 34 млн на рік;
  • "Українська стратегія Гройсмана" - 27 млн на рік;
  • "Свобода" - 26 млн на рік.

Інфографіка:Інфографіка: "Громадське"

Як повідомляли Українські Новини, на виборах Верховної Ради 42,34% проголосували за партію "Слуга народу", 12,78% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,68% - за "Європейську солідарність", 8,1% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% - за "Голос" Святослава Вакарчука за підрахунком Цвк 41,70% електронних протоколів.

Станом на 20:00 21 липня 49,84% виборців 199 з 199 округів всіх областей проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради .

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