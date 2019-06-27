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27 червня 2019, четвер, 12:03 33
Вибори 2019-06-27T14:31:43+03:00
Українські Новини
Партіям, які пройдуть у Раду, повернуть гроші за агітацію

Партіям, які пройдуть у Раду, повернуть гроші за агітацію

Гроші Фото: bank.gov.ua
Гроші Фото: bank.gov.ua

Комітет виборців України заявляє, що кожна з тих, що пройшли у Верховну Раду політичних партій отримає грошове відшкодування від держави в сумі витрат на передвиборну агітацію, що не перевищує суму виборчого фонду партії.

Про це повідомив аналітик КВУ Денис Рибачок на прес-конференції в четвер, передають Українські Новини.

"8 жовтня 2015 року Верховна Рада прийняла закон про протидію та запобігання політичній корупції. Саме цим законом були внесені зміни у виборче законодавство. Одна з ключових інновацій, яка раніше не застосовувалася в Україні - держава фактично заплатить за агітацію певних політичних партій", - сказав він.

За словами аналітика, якщо політична партія отримає право на участь у розподілі депутатських мандатів, то вона отримає від держави компенсацію за витрачені на передвиборчу агітацію кошти.

При цьому Рибачок підкреслив, що загальний розмір виборчого фонду пройшли в Раду партій може становити близько 2 млрд гривень.

"Тобто платники податків профінансують політичні партії на кілька млрд гривень. Якщо ми порахуємо, що в парламент пройде 5 політичних партій і вони витратять по максимуму, по 360 млн гривень, то це вже буде становити близько 2 млрд гривень", - зазначив аналітик.

Як повідомляли Українські Новини, 45,3% респондентів, опитаних социологическрой групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,4% - за партію "Голос"7,2% - "Європейську солідарність", 7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.

У середу, 26 червня, ЦВК зареєструвала виборчі списки 21 політичної партії і 3 171 кандидата в депутати Верховної Ради на вибори 21 липня.

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