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22 липня 2019, понеділок, 09:07 8
Вибори 2019-07-22T09:30:05+03:00
Українські Новини
У Донецькій області повідомили про замінування виборчої комісії

У Донецькій області повідомили про замінування виборчої комісії

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що невідомі повідомили про замінування виборчої комісії в окрузі №51, яка розміщена в приміщенні автостанції в місті Зейцево Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням спостерігача "Опори", у зв'язку з цим викликали поліцію.

Всіх членів комісії вивели на безпечну відстань від будівлі.

На даний момент поліція з'ясовує обставини, в Головному управлінні Національної поліції поки не готові коментувати інцидент.

Обидві дільничні комісії надсилаються окружною виборчою комісією на внесення уточнення до протоколу.

Як повідомляли Українські Новини, на виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 42,34% проголосували за партію "Слуга народу", 12,78% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,68% - за "Європейську солідарність", 8,1% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% - за "Голос" Святослава Вакарчука за підрахунком ЦВК 41,70% електронних протоколів.

Поліція отримала більш як дві тисячі повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу.

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