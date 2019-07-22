У Донецькій області повідомили про замінування виборчої комісії

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що невідомі повідомили про замінування виборчої комісії в окрузі №51, яка розміщена в приміщенні автостанції в місті Зейцево Донецької області.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням спостерігача "Опори", у зв'язку з цим викликали поліцію.\r\nВсіх членів комісії вивели на безпечну відстань від будівлі.\r\nНа даний момент поліція з'ясовує обставини, в Головному управлінні Національної поліції поки не готові коментувати інцидент.\r\nОбидві дільничні комісії надсилаються окружною виборчою комісією на внесення уточнення до протоколу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 42,34% проголосували за партію "Слуга народу", 12,78% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,68% - за "Європейську солідарність", 8,1% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% - за "Голос" Святослава Вакарчука за підрахунком ЦВК 41,70% електронних протоколів.\r\nПоліція отримала більш як дві тисячі повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу.