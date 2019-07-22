Явка на вибори Ради ледь склала 50%: де голосували найбільше

Після того, як у ЦВК попереджали, що з явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Найбільш висока явка зафіксована у Львівській, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій і Полтавській, Чернігівській та Сумській областях (понад 52%).

Найнижча явка в Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській та Донецькій областях (менше ніж 46%).

Регіон (діапазон округів) Активність виборців, % По Україні 49,84 Вінницька область (11-18) 51,03 Волинська область (19-23) 52,26 Дніпропетровська область (24-40) 51,18 Донецька область (41-61) 45,71 Житомирська область (62-67) 51,48 Закарпатська область (68-73) 41,16 Запорізька область (74-82) 50,82 Івано-Франківська область (83-89) 48,04 Київська область (90-98) 50,3 Кіровоградська область (99-103) 49,4 Луганська область (104-114) 49,23 Львівська область (115-126) 53,42 Миколаївська область (127-132) 47,09 Одеська область (133-143) 46,97 Полтавська область (144-151) 54,1 Рівненська область (152-156) 48,02 Сумська область (157-162) 52,24 Тернопільська область (163-167) 54,21 Харківська область (168-181) 50,43 Херсонська область (182-186) 43,93 Хмельницька область (187-193) 53,17 Черкаська область (194-200) 51,53 Чернівецька область (201-204) 42,06 Чернігівська область (205-210) 54,8 Київ (211-223) 48,97

Як повідомили Українські Новини, явка на виборах Ради в Японії склала 20%, а в Південній Кореї - 28%.

У другому турі виборів Президента проголосували 62,07% виборців.

На попередніх парламентських виборах у 2014 році явка склала 52,42%.