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22 липня 2019, понеділок, 00:41 20
Вибори 2019-07-22T01:01:36+03:00
Українські Новини
Явка на вибори Ради ледь склала 50%: де голосували найбільше

Явка на вибори Ради ледь склала 50%: де голосували найбільше

Вибори. Фото: kp
Вибори. Фото: kp

Після того, як у ЦВК попереджали, що з явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми, 49,84% виборців у 199 з 199 округів всіх областей проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 20:00.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Найбільш висока явка зафіксована у Львівській, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій і Полтавській, Чернігівській та Сумській областях (понад 52%).

Найнижча явка в Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській та Донецькій областях (менше ніж 46%).

Регіон (діапазон округів) Активність виборців, %
По Україні 49,84
Вінницька область (11-18) 51,03
Волинська область (19-23) 52,26
Дніпропетровська область (24-40) 51,18
Донецька область (41-61) 45,71
Житомирська область (62-67) 51,48
Закарпатська область (68-73) 41,16
Запорізька область (74-82) 50,82
Івано-Франківська область (83-89) 48,04
Київська область (90-98) 50,3
Кіровоградська область (99-103) 49,4
Луганська область (104-114) 49,23
Львівська область (115-126) 53,42
Миколаївська область (127-132) 47,09
Одеська область (133-143) 46,97
Полтавська область (144-151) 54,1
Рівненська область (152-156) 48,02
Сумська область (157-162) 52,24
Тернопільська область (163-167) 54,21
Харківська область (168-181) 50,43
Херсонська область (182-186) 43,93
Хмельницька область (187-193) 53,17
Черкаська область (194-200) 51,53
Чернівецька область (201-204) 42,06
Чернігівська область (205-210) 54,8
Київ (211-223) 48,97

Як повідомили Українські Новини, явка на виборах Ради в Японії склала 20%, а в Південній Кореї - 28%.

У другому турі виборів Президента проголосували 62,07% виборців.

На попередніх парламентських виборах у 2014 році явка склала 52,42%.

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