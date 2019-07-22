Явка на вибори Ради ледь склала 50%: де голосували найбільше

Після того, як у ЦВК попереджали, що з явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми, 49,84% виборців у 199 з 199 округів всіх областей проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 20:00.\r\nПро це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nНайбільш висока явка зафіксована у Львівській, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій і Полтавській, Чернігівській та Сумській областях (понад 52%).\r\nНайнижча явка в Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській та Донецькій областях (менше ніж 46%).\r\n\r\n\r\n\r\nРегіон (діапазон округів)\r\nАктивність виборців, %\r\n\r\n\r\nПо Україні\r\n49,84\r\n\r\n\r\nВінницька область (11-18)\r\n51,03\r\n\r\n\r\nВолинська область (19-23)\r\n52,26\r\n\r\n\r\nДніпропетровська область (24-40)\r\n51,18\r\n\r\n\r\nДонецька область (41-61)\r\n45,71\r\n\r\n\r\nЖитомирська область (62-67)\r\n51,48\r\n\r\n\r\nЗакарпатська область (68-73)\r\n41,16\r\n\r\n\r\nЗапорізька область (74-82)\r\n50,82\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська область (83-89)\r\n48,04\r\n\r\n\r\nКиївська область (90-98)\r\n50,3\r\n\r\n\r\nКіровоградська область (99-103)\r\n49,4\r\n\r\n\r\nЛуганська область (104-114)\r\n49,23\r\n\r\n\r\nЛьвівська область (115-126)\r\n53,42\r\n\r\n\r\nМиколаївська область (127-132)\r\n47,09\r\n\r\n\r\nОдеська область (133-143)\r\n46,97\r\n\r\n\r\nПолтавська область (144-151)\r\n54,1\r\n\r\n\r\nРівненська область (152-156)\r\n48,02\r\n\r\n\r\nСумська область (157-162)\r\n52,24\r\n\r\n\r\nТернопільська область (163-167)\r\n54,21\r\n\r\n\r\nХарківська область (168-181)\r\n50,43\r\n\r\n\r\nХерсонська область (182-186)\r\n43,93\r\n\r\n\r\nХмельницька область (187-193)\r\n53,17\r\n\r\n\r\nЧеркаська область (194-200)\r\n51,53\r\n\r\n\r\nЧернівецька область (201-204)\r\n42,06\r\n\r\n\r\nЧернігівська область (205-210)\r\n54,8\r\n\r\n\r\nКиїв (211-223)\r\n48,97\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомили Українські Новини, явка на виборах Ради в Японії склала 20%, а в Південній Кореї - 28%.\r\nУ другому турі виборів Президента проголосували 62,07% виборців.\r\nНа попередніх парламентських виборах у 2014 році явка склала 52,42%.