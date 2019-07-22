Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція

Після того, як к день виборів на КПВВ "Майорське" знайшли кілька вибухонебезпечних предметів після повідомлення про мінування, поліція затримала автобуси з підозрілими особами біля Києва.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіціі, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, за годину до завершення виборів в поліцію Києва надійшло кілька повідомлень від жителів Броварів, Борисполя і Василькова про пересування в автобусах великої кількості людей в напрямку столиці.\r\n\r\nНаразі поліція перевіряє отриману інформацію.\r\nПід час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва.\r\nЗатримання підозрілих осіб в Київській області.\r\nПравоохоронці повідомляють, що надалі будуть реагувати на такі повідомлення, щоб попередити будь-які провокації.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий повідомив про мінування 14 виборчих дільниць в Київському районі Харкова.\r\nТим часом поліція отримала понад дві тисячі повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу.