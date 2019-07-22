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22 липня 2019, понеділок, 00:16 37
Силові структури 2019-07-22T02:15:02+03:00
Українські Новини
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція

Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція

Після того, як к день виборів на КПВВ "Майорське" знайшли кілька вибухонебезпечних предметів після повідомлення про мінування, поліція затримала автобуси з підозрілими особами біля Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіціі, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, за годину до завершення виборів в поліцію Києва надійшло кілька повідомлень від жителів Броварів, Борисполя і Василькова про пересування в автобусах великої кількості людей в напрямку столиці.

Наразі поліція перевіряє отриману інформацію.

Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва.

Затримання підозрілих осіб в Київській області.Затримання підозрілих осіб в Київській області.

Правоохоронці повідомляють, що надалі будуть реагувати на такі повідомлення, щоб попередити будь-які провокації.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий повідомив про мінування 14 виборчих дільниць в Київському районі Харкова.

Тим часом поліція отримала понад дві тисячі повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу.

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