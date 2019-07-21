"Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра

Політична партія "Голос" має намір пропонувати кандидатуру лідера своєї партії Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомила на брифінгу голова партії Юлія Клименко, передають Українські Новини.

"Ми дійсно розуміємо, що Святослав Вакарчук може бути прем'єр-міністром політичним і при тому, що Кабінет Міністрів буде сформований на основі технократичних, професійних і патріотичних міністрів", - сказала вона.

Клименко також зазначила, що після оголошення остаточних результатів позачергових виборів у Верховну Раду партія буде готова запропонувати кандидатури на посади в уряді.

Як повідомляли Українські Новини, "Голос" не має наміру формувати коаліцію у Верховній Раді з проросійськими силами.

Володимир Зеленський вже запропонував партії "Голос" формувати коаліцію з "Слугою народу" у Верховній Раді.

"Європейська солідарність" Порошенко також вважає "Голос" своїм головним партнером у Раді.