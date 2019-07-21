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21 липня 2019, неділя, 22:59 10
Вибори 2019-07-21T23:03:35+03:00
Українські Новини
"Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра

"Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра

Святослав Вакарчук. Фото: прес-служба музыканата
Святослав Вакарчук. Фото: прес-служба музыканата

Політична партія "Голос" має намір пропонувати кандидатуру лідера своєї партії Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомила на брифінгу голова партії Юлія Клименко, передають Українські Новини.

"Ми дійсно розуміємо, що Святослав Вакарчук може бути прем'єр-міністром політичним і при тому, що Кабінет Міністрів буде сформований на основі технократичних, професійних і патріотичних міністрів", - сказала вона.

Клименко також зазначила, що після оголошення остаточних результатів позачергових виборів у Верховну Раду партія буде готова запропонувати кандидатури на посади в уряді.

Як повідомляли Українські Новини, "Голос" не має наміру формувати коаліцію у Верховній Раді з проросійськими силами.

Володимир Зеленський вже запропонував партії "Голос" формувати коаліцію з "Слугою народу" у Верховній Раді.

"Європейська солідарність" Порошенко також вважає "Голос" своїм головним партнером у Раді.

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