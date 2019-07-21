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21 липня 2019, неділя, 22:54 68
Вибори 2019-07-21T23:45:46+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" - 43,5%, платформа Бойка - 12,5%, "ЄС" - 8,7%, "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 6,6%, - exit-pol

"Слуга народу" - 43,5%, платформа Бойка - 12,5%, "ЄС" - 8,7%, "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 6,6%, - exit-poll "112"

На виборах Верховної Ради за станом на 20:00 43,5% проголосували за партію "Слуга народу", 12,5% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,7% - за "Європейську солідарність", 8,1 % - за "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ", 6,6% - за" Голос "Святослава Вакарчука за даними exit-poll, проведеного на замовлення телеканалу" 112 ".

Результати exit-poll оприлюднені на сайті телеканалу "112", передають Українські Новини.

Зазначені партії долають 5% бар'єр і проходять у Раду

Exit-poll провели "Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA (Австрія) і центр "Соціальний моніторинг".

Партія "Сила і честь" набирає 3,8% голосів, "Партія Шарія" - 3,1%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 2,9%, "Опозиційний блок" - 2,9%, "Свобода" - 2 , 2%, "Українська стратегія Гройсмана" - 1,9%, "Громадянська позиція" - 1%.

Опитано було близько 25 тис. Виборців на 500 виборчих дільницях в усіх регіонах країни, де відбувалися вибори.

Похибка вибірки становить 1,9% для партій, які набрали менше 10%, і 2,4% - для партій, які набрали більше 10%.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 16:00 36,59% виборців в 198 199 округів усіх областей України проголосували на виборах Ради.

Тим часом через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні низку ЗМІ.

Крім того, станом на 17:00 неділі поліція відкрила 33 кримінальних провадження через факти порушень під час голосування на виборах Верховної Ради.

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