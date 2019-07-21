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21 липня 2019, неділя, 17:36 20
Події 2019-07-21T18:30:02+03:00
Українські Новини
На КПВВ "Майорське" знайшли вже 12 вибухонебезпечних предметів

На КПВВ "Майорське" знайшли вже 12 вибухонебезпечних предметів

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявила ще 2 вибухонебезпечних предмета на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" Донецької області, де вдень виявили вибухівку.

Про це в соціальній мережі Facebook написав глава ДСНС Микола Чечоткін, передають Українські Новини.

"Станом на 15:00 вже знайдено 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм і фрагмент мінометної міни", - повідомив він.

Обстеження території триває.

(Новина доповнена подробицями)

Станом на 16:15 вже знайдено 120-мм 1 мінометну міну, 1 23-мм артилерійський снаряд, 1 30-мм артилерійський снаряд і фрагмент мінометної міни.

Підрозділами ДСНС проводиться подальше обстеження території.

Також станом на 17:00, під час обстеження території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС виявили 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійських снаряда 30 мм, 5 ручних гранат і фрагмент мінометної міни", - повідомив він.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня Державна служба з надзвичайних ситуацій ініціювала питання про тимчасове закриття контрольного пункту в'їзду-виїзду Майорське у Донецькій області через виявлення вибухівки.

Також в день виборів Житомирської області біля виборчої дільниці затримали чоловіків з битою, пістолетом і ножем.

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