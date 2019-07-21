В Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців

На виборчій спецділянці на станції "Академік Вернадський" завершилося голосування на вибори в Верховну Раду України, в якому взяли участь 12 учасників української антарктичної експедиції. Голосування почалося о 8:00 за місцевим часом (14.00 за Києвом) і тривало 30 хвилин.

Сюди не доходять ні агітатори, ні спостерігачі. Полярники знімають перебіг виборів на мобільні телефони, йдеться в повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

Полярники голосували лише за загальнонаціональними списками партій; спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Вибори в Антарктиді. Фото: uаc.gov.ua

Антарктична станція "Академік Вернадський", розташована за 15 тисяч км від Києва, є найвіддаленішою виборчою дільницею України, тож виборча процедура тут має свої особливості. Зокрема, полярники використовують не "живі" бюлетені, а їх роздруковані сканкопії, які напередодні надсилає ЦВК. У день виборів в одному з приміщень станції встановлюють саморобну кабінку для голосування та урну. Відтак у присутності всіх членів експедиції відбувається підрахунок голосів, а сканкопію протоколу результатів голосування відразу через інтернет відправляють до Києва. Відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію, створену з числа учасників експедиції. Напередодні ЦВК затвердив склад комісії на цій спецдільниці, головою було визначено начальника 24 УАЕ Ігора Дикого.

Сьогодні полярники голосували в приміщенні станційного бару "Фарадей". За скриньку для голосування слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетеня. Після голосування та підрахунку голосів оригінали документів переклали в конверти та опечатали їх. При нагоді ці документи буде передано до Центрвиборчкому.

Такою є ще одна особливість виборчої процедури на антарктичній станції. Залежно від дати виборів і льодової обстановки нагода передати на "велику землю" протокол дільничної комісії з "мокрою" печаткою та самі бюлетені може трапитися і через місяць, а, буває, що і через рік.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 12:00 19,24% виборців в 195 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

В Австралії також закінчилося голосування. На вибори прийшли всього 4% виборців.