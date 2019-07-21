підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 липня 2019, неділя, 16:01 29
Вибори 2019-07-21T19:00:05+03:00
Українські Новини
В Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців

В Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців

Вибори в Антарктиді. Фото: uаc.gov.ua
Вибори в Антарктиді. Фото: uаc.gov.ua

На виборчій спецділянці на станції "Академік Вернадський" завершилося голосування на вибори в Верховну Раду України, в якому взяли участь 12 учасників української антарктичної експедиції. Голосування почалося о 8:00 за місцевим часом (14.00 за Києвом) і тривало 30 хвилин.

Сюди не доходять ні агітатори, ні спостерігачі. Полярники знімають перебіг виборів на мобільні телефони, йдеться в повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

Полярники голосували лише за загальнонаціональними списками партій; спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Вибори в Антарктиді. Фото: uаc.gov.uaВибори в Антарктиді. Фото: uаc.gov.ua

Антарктична станція "Академік Вернадський", розташована за 15 тисяч км від Києва, є найвіддаленішою виборчою дільницею України, тож виборча процедура тут має свої особливості.  Зокрема, полярники використовують не "живі" бюлетені, а їх роздруковані сканкопії, які напередодні надсилає ЦВК. У день виборів в одному з приміщень станції встановлюють саморобну кабінку для голосування та урну. Відтак у присутності всіх членів експедиції відбувається підрахунок голосів, а сканкопію протоколу результатів голосування відразу через інтернет відправляють до Києва. Відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію, створену з числа учасників експедиції.  Напередодні ЦВК затвердив склад комісії на цій спецдільниці, головою було визначено начальника 24 УАЕ Ігора Дикого.

Сьогодні полярники голосували в приміщенні станційного бару "Фарадей". За скриньку для голосування слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетеня. Після голосування та підрахунку голосів оригінали документів переклали в конверти та опечатали їх. При нагоді ці документи буде передано до Центрвиборчкому.

Такою є ще одна особливість виборчої процедури на антарктичній станції.  Залежно від дати виборів і льодової обстановки нагода передати на "велику землю" протокол дільничної комісії з "мокрою" печаткою та самі бюлетені може трапитися і через місяць, а, буває, що і через рік.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 12:00 19,24% виборців в 195 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

В Австралії також закінчилося голосування. На вибори прийшли всього 4% виборців.

Більше новин про: Антарктида станція "Академік Вернадський" Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
У Львівській області 19-річний водій збив жінку та двох її дітей 18:56
Представник Зеленського прогнозує формування коаліції в Раді до вересня 18:39
У Покровську громадяни надрукували собі посвідчення журналістів - поліція почала розслідування 18:30
Явка на вибори менш ніж 37%: найактивніші виборці в Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях 18:29
Майже на 100 виборчих дільницях на Волині нестача бюлетенів, - "Опора" 18:10
більше новин
Зеленський може почати наступ на Донбасі, – радник президента 20:45
На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ 15:05
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Поплавський заявив, що віддав свій голос "за мир та відродження українського села" 15:01
На 100 окрузі Кіровоградської області військові демонструють заповнені бюлетені керівництву, - Мурдий 11:09
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії 19:36
Національний експертно-будівельний альянс запрошує провідні кадри до розробки та втілення проектів з реконструкції країни, - Віктор Лещинський 17:16
Через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні закону низку ЗМІ 17:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok