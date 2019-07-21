На 2 дільницях у Рівненській області виборці отримали бюлетені без паспортів, - "Опора"

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що на двох виборчих дільницях в Рівненській області виборці отримали бюлетені для голосування і здійснили волевиявлення без паспортів громадянина України.

Про це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.

Такі факти зафіксували спостерігачі "Опори" у ДВК №560073 (с. Масевичі Рокитнівського району) та у ДВК №560393 (с. Ступно Здолбунівського району).

На виборчій дільниці №560073 в селі Масевичі виборець прийшов на дільницю без паспорта громадянина України.

"В комісії йому повідомили, що не зможуть видати бюлетені без документа і попросили повернутися з паспортом, щоб проголосувати. Через деякий час виборець повернувся на дільницю, маючи при собі військовий квиток, пояснивши комісії, що паспорт не зміг знайти вдома. Виборча комісія видала бюлетені виборець проголосував", - йдеться в повідомленні.

На виборчій дільниці №560393 в селі Ступно виборниці видали бюлетені без пред'явлення відповідного документа.

"Це моя сусідка, моя родичка. Я її дуже добре знаю. І вона прийшла без паспорта. Так як я її знаю, вирішила їй повірити", - пояснила член виборчої комісії.

Як повідомляли Українські Новини, 19,24% виборців в 195 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 12:00.

Тим часом у Австралії закінчилося голосування: на вибори прийшли всього 4% виборців.