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21 липня 2019, неділя, 14:55 17
Вибори 2019-07-21T15:54:14+03:00
Українські Новини
У Білгороді-Дністровському "достроково" заповнили протоколи на двох дільницях

У Білгороді-Дністровському "достроково" заповнили протоколи на двох дільницях

Громадянська мережа "Опора" зафіксувала два факти дострокового заповнення протоколів про підрахунок голосів в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.

"Спостерігачі "Опори" на двох виборчих дільницях в окрузі №141 (центр - місто Білгород-Дністровський) виявили факти дострокового заповнення протоколів.

Так, на виборчій дільниці №510861 в Татарбунарах спостерігачка зафіксувала, як голова комісії та секретар вносили відомості до протоколу про підрахунок голосів (вписували прізвища членів комісії). На виборчій дільниці №510203 в с. Попаздра Білгород-Дністровського району почали заповнювати протокол підрахунку голосів (записали всіх кандидатів, а також вписали прізвище та ініціали керівного складу, а навпроти прізвища секретаря було проставлено ​​підпис)", - йдеться в повідомленні.

Спостерігачі в обох випадках викликали поліцію.

А тим часом, обвязанную мотузкою і "розкритий" каструлю використовують замість сейфа на виборчій дільниці.

Поліція отримала вже понад 600 повідомлень про порушення на виборах.

А також на виборах в Раду вчасно відкрилися лише 3 тисячі виборчих дільниць 30.

Тим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.

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