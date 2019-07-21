У Білгороді-Дністровському "достроково" заповнили протоколи на двох дільницях

Громадянська мережа "Опора" зафіксувала два факти дострокового заповнення протоколів про підрахунок голосів в Одеській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.\r\n"Спостерігачі "Опори" на двох виборчих дільницях в окрузі №141 (центр - місто Білгород-Дністровський) виявили факти дострокового заповнення протоколів.\r\nТак, на виборчій дільниці №510861 в Татарбунарах спостерігачка зафіксувала, як голова комісії та секретар вносили відомості до протоколу про підрахунок голосів (вписували прізвища членів комісії). На виборчій дільниці №510203 в с. Попаздра Білгород-Дністровського району почали заповнювати протокол підрахунку голосів (записали всіх кандидатів, а також вписали прізвище та ініціали керівного складу, а навпроти прізвища секретаря було проставлено підпис)", - йдеться в повідомленні.\r\nСпостерігачі в обох випадках викликали поліцію.\r\nА тим часом, обвязанную мотузкою і "розкритий" каструлю використовують замість сейфа на виборчій дільниці.\r\nПоліція отримала вже понад 600 повідомлень про порушення на виборах.\r\nА також на виборах в Раду вчасно відкрилися лише 3 тисячі виборчих дільниць 30.\r\nТим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.