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21 июля 2019, воскресенье, 13:49 106
Выборы 2019-07-21T13:49:17+03:00
Українські Новини
Полиция получила уже более 600 сообщений о нарушениях на выборах

Полиция получила уже более 600 сообщений о нарушениях на выборах

По состоянию на 12:00 в полицию поступило 606 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Из них: в Донецкой области - 87, Днепропетровской - 79, Запорожской - 54, Киеве - 43, Одесской - 40, Черниговской - 39, Херсонской - 34, Полтавской - 23, Луганской и Николаевской - по 20, Харьковской - 18, Черкасской и Кировоградской - по 17, Киевской - 16, Винницкой - 15, Волынской - 13, Сумской - 12, Ивано-Франковской и Ровенской - по 10, Черновицкой - 9, Житомирской и Львовской - по 8, Закарпатской - 7, Тернопольской - 6, Хмельницкой - 1.

Согласно сообщению, в основном указанные факты связаны с: незаконной агитацией - 149, препятствием осуществлению избирательного права - 30, с конфликтом - 17, с подкупом избирателей - 15, с повреждением имущества - 8, сообщением о заминировании - 3.

В течение суток органами полиции составлено 5 административных протоколов, по 7 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах в Раду вовремя открылись лишь 3 тысячи избирательных участков из 30.

Также по состоянию на 12:00 на выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов.

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