На одном из избирательных участков в Кировоградской области пытались использовать вместо сейфа кастрюлю. Об этом сообщила пользователь Facebook Валентина Стеценко, прикрепив к сообщению соответствующие фото.\r\nСообщение датировано еще 18 июля. По мнению Стеценко, глава избиркома таким образом пытался препятствовать проведению выборов.\r\n\r\n\r\n\r\nКастрюля вместо сейфа. Фото: Валентина Стеценко\r\n"Сельский голова Великоандрусивской ОТГ от партии Батькивщина Иващенко Н.И. умышленно противоправно, используя свое служебное положение, препятствует проведению выборов народных депутатов Украины на избирательном участке", - написала она.\r\nПо ее словам, проблему разрешила старший лейтенант Светловодского отдела полиции, которая привезла на участок сейф.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция получила уже более 600 сообщений о нарушениях на выборах.\r\nТакже на выборах в Раду вовремя открылись лишь 3 тысячи избирательных участков из 30.\r\nТем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.