Фото дня: Обвязанную веревочкой и "опечатанную" кастрюлю используют вместо сейфа на избирательном участке

На одном из избирательных участков в Кировоградской области пытались использовать вместо сейфа кастрюлю. Об этом сообщила пользователь Facebook Валентина Стеценко, прикрепив к сообщению соответствующие фото.

Сообщение датировано еще 18 июля. По мнению Стеценко, глава избиркома таким образом пытался препятствовать проведению выборов.

Кастрюля вместо сейфа. Фото: Валентина Стеценко

"Сельский голова Великоандрусивской ОТГ от партии Батькивщина Иващенко Н.И. умышленно противоправно, используя свое служебное положение, препятствует проведению выборов народных депутатов Украины на избирательном участке", - написала она.

По ее словам, проблему разрешила старший лейтенант Светловодского отдела полиции, которая привезла на участок сейф.

Как сообщали Українськi Новини, полиция получила уже более 600 сообщений о нарушениях на выборах.

Также на выборах в Раду вовремя открылись лишь 3 тысячи избирательных участков из 30.

Тем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.