В Австралії закінчилося голосування: на вибори прийшли всього 4% виборців

4% виборців у виборчому окрузі в Австралії проголосували на виборах до Верховної Ради.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Австралії, передають Українські Новини.

"В Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованій в посольстві України в Канберрі", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, участь у виборах до Верховної Ради України прийняли 57 чоловік, це 4% всіх зареєстрованих виборців.

Як повідомляли Українські Новини, поліція отримала вже понад 600 повідомлень про порушення на виборах.

Також на виборах в Раду вчасно відкрилися лише 3 тисячі виборчих дільниць з 30.

Тим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.