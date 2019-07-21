В Австралії закінчилося голосування: на вибори прийшли всього 4% виборців

4% виборців у виборчому окрузі в Австралії проголосували на виборах до Верховної Ради.\r\nПро це йдеться у повідомленні посольства України в Австралії, передають Українські Новини.\r\n"В Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованій в посольстві України в Канберрі", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, участь у виборах до Верховної Ради України прийняли 57 чоловік, це 4% всіх зареєстрованих виборців.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція отримала вже понад 600 повідомлень про порушення на виборах.\r\nТакож на виборах в Раду вчасно відкрилися лише 3 тисячі виборчих дільниць з 30.\r\nТим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.