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21 липня 2019, неділя, 13:07 17
Вибори 2019-07-21T16:00:04+03:00
Українські Новини
На виборах в Раду 27 виборчих дільниць відкрилися з запізненням

На виборах в Раду 27 виборчих дільниць відкрилися з запізненням

На позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 11:00 відкрилися і працюють всі виборчі дільниці, однак 27 з 30 тис. відкрилися із запізненням.

Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу, передають Українські Новини.

"27 дільниць були відкриті з запізненням. Зараз всі працюють", - сказала вона.

Наприклад, у Києві на одній ділянці довго не могли знайти ключі, на другому - голова комісії забула їх будинку.

У Дніпропетровській області дві ділянки відкрилися пізніше, оскільки там комісія неправильно проставила штамп "вибув" і необхідно було передрукувати майже 3,5 тис. бюлетенів.

У свою чергу на одній дільниці в Донецькій області члени комісії проставили підписи в протоколі наперед.

При цьому Сліпачук спростувала інформацію про те, що на Донбасі ряд дільниць не відкрилися через погрози обстрілу.

На думку Цвк, несвоєчасне відкриття тільки 27 ділянок із майже 30 тис. свідчать про те, що процес виборів почався належним чином.

Як повідомляли Українські Новини, на виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів.

Також Президент Володимир Зеленський проголосував на виборах Ради.

Тим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.

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