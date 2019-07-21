У Києві виборцям телефонували і пропонували проголосувати за одного кандидата замість іншого

Поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з дзвінками невідомих осіб виборців з пропозицією проголосувати за одного з кандидатів у депутати Верховної Ради замість іншого в Києві.

Про це йдеться в повідомленні поліції з Києва, передають Українські Новини.

"Столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права. У Святошинське управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи телефонують і пропонують виборцям не голосувати за одного з кандидатів, який нібито зняв свою кандидатуру, натомість просять віддати свій голос за іншого кандидата в народні депутати. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський проголосував на виборах Ради.

На виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів.