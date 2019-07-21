На выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов

13,61% избирателей в 5 из 199 округов проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 12:00. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\n\r\n\r\n\r\nРегион (диапазон округов)\r\nАктивность избирателей, %\r\n\r\n\r\nПо Украине\r\n13,61\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\nВинницкая область (11-18)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nВолынская область (19-23)\r\n12,08\r\n\r\n\r\nДнепропетровская область (24-40)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nДонецкая область (41-61)\r\n17,12\r\n\r\n\r\nЖитомирская область (62-67)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЗакарпатская область (68-73)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЗапорожская область (74-82)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская область (83-89)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nКиевская область (90-98)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nКировоградская область (99-103)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЛуганская область (104-114)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЛьвовская область (115-126)\r\n11,40\r\n\r\n\r\nНиколаевская область (127-132)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nОдесская область (133-143)\r\n13,88\r\n\r\n\r\nПолтавская область (144-151)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nРивненская область (152-156)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nСумская область (157-162)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nТернопольская область (163-167)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nХарьковская область (168-181)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nХерсонская область (182-186)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nХмельницкая область (187-193)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЧеркасская область (194-200)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЧерновицкая область (201-204)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЧерниговская область (205-210)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nКиев (211-223)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщили Українські Новини, в Днипре на избирательном участке произошел пожар.\r\nТем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.