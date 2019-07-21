Зеленський проголосував на виборах Ради

Президент Володимир Зеленський проголосував на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nЗеленський відмовився називати партію, за яку проголосував.\r\n"У мене немає права. Ви знаєте чому. Досить вже штрафів, мені здається", - сказав Президент.\r\nГлава держави сподівається на чесні і справедливі вибори.\r\n"Ми повинні з вами зняти вже недоторканність", - відповів він на питання журналістів про перші законопроекти, які Зеленський зареєструє в новому парламенті.\r\nПолітик додав, що партія "Слуга народу" не має наміру формувати коаліцію в парламенті зі старими партіями.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів.\r\nТакож за виборами онлайн можна поспостерігати тут.