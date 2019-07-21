Парубій прийшов голосувати і забув вдома паспорт

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій прибув на виборчу дільницю без паспорта. Про це повідомляють "Вести".

Зазначається, що голосування проходило в Центральному Будинку офіцерів Збройних Сил України. Нардеп прибув на дільницю о 11:00, але як виявилося він забув паспорт. "Так, я забув паспорт", - відповів він журналістам.

Пізніше паспорт Андрію Парубію все-таки підвезли і він проголосував.

Спікер Верховної Ради додав, що пізніше планує провести час з дочкою в Маріїнському парку і покатати її на скейті.

Тим часом на виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів.

Як повідомили Українські Новини, в Дніпрі на виборчій дільниці сталася пожежа.

Тим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.