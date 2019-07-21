В Днипре на избирательном участке произошел пожар

В Днепре в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы возникло возгорание электрических кабелей. На первом этаже больницы размещена избирательный участок №121225, (округ №27). Об этом сообщает ГСЧС.

"20 июля в 8:44 в г. Днепр в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы возникло возгорание электрических кабелей. На первом этаже больницы размещена избирательный участок №121225, (округ №27)", - говорится в сообщении.

Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Данное событие не помешало работе избирательного участка.

Ранее сообщалось, что зафиксирована первая попытка фальсификации выборов. На одном из участков Бахмута Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов.

За выборами онлайн можно понаблюдать вот здесь.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.