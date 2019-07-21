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21 липня 2019, неділя, 11:30 14
Вибори 2019-07-21T12:45:02+03:00
Українські Новини
На Лівому березі Києва студенти Академії МВС проголосували під контролем "викладачів" перед "парами"

На Лівому березі Києва студенти Академії МВС проголосували під контролем "викладачів" перед "парами"

Громадянська мережа "Опора" зафіксувала ознаки контрольованого голосування студентів Національної академії Міністерства внутрішніх справ у Деснянському районі Києва.Про це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.

"У Києві на дільницю № 800365 (215 округ, Деснянський район) зранку приїхала голосувати організована група молодих людей. Спостерігачі "Опори" повідомили, що це студенти Національної академії внутрішніх справ. Молодь приїхала зі старшими чоловіками", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, бюлетені група брала за адресою, де знаходиться Національна академія внутрішніх справ. У коридорі біля входу на дільницю їх чекали чоловіки, які представилися викладачами і повідомили, що у студентів на 10:00 пари.

Тому тим, хто хотів проголосувати, створили умови волевиявлення вранці перед початком навчання.У повідомленні наголошується, що такі дії можуть мати ознаки контрольованого голосування.

За виборами онлайн можна подивитися ось тут.

Тим часом у Дніпрі на виборчій дільниці сталася пожежа.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня, 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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