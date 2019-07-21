На Лівому березі Києва студенти Академії МВС проголосували під контролем "викладачів" перед "парами"

Громадянська мережа "Опора" зафіксувала ознаки контрольованого голосування студентів Національної академії Міністерства внутрішніх справ у Деснянському районі Києва.Про це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.\r\n"У Києві на дільницю № 800365 (215 округ, Деснянський район) зранку приїхала голосувати організована група молодих людей. Спостерігачі "Опори" повідомили, що це студенти Національної академії внутрішніх справ. Молодь приїхала зі старшими чоловіками", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, бюлетені група брала за адресою, де знаходиться Національна академія внутрішніх справ. У коридорі біля входу на дільницю їх чекали чоловіки, які представилися викладачами і повідомили, що у студентів на 10:00 пари.\r\nТому тим, хто хотів проголосувати, створили умови волевиявлення вранці перед початком навчання.У повідомленні наголошується, що такі дії можуть мати ознаки контрольованого голосування.\r\nЗа виборами онлайн можна подивитися ось тут.\r\nТим часом у Дніпрі на виборчій дільниці сталася пожежа.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня, 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.