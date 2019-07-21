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21 липня 2019, неділя, 11:00 14
Вибори 2019-07-21T12:15:01+03:00
Українські Новини
2 виборчі дільниці в Чернігівській області не розпочали роботу

2 виборчі дільниці в Чернігівській області не розпочали роботу

2 виборчі дільниці в Чернігівській області не розпочали роботу станом на 10:00.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 залишаються невідкритими 2 дільничні виборчі комісії в Чернігівській області (ОВК 207) - досі відбувається передача виборчої документації. 21 липня 2019 до органів поліції надійшло 218 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Найбільше зафіксовано фактів, пов'язаних з незаконною агітацією - 67, перешкодою здійсненню виборчого права - 15, конфліктом - 7, пошкодженням майна - 4, підкупом виборців - 2", - йдеться в повідомленні.

За виборами онлайн можна подивитися ось тут.

Тим часом у Дніпрі на виборчій дільниці сталася пожежа.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня, 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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