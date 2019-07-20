Поліція посилила охорону вулиць, виборчих дільниць і ЦВК

6,5 тис. поліцейських забезпечуватимуть правопорядок під час позачергових виборів Верховної Ради 21 липня в Києві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

Крім посиленого патрулювання вулиць, на службу заступили поліцейські для охорони всіх 1 108 виборчих дільниць у всіх 13 окружних виборчих комісіях Києва, посилено охорону громадського порядку біля Центральної виборчої комісії.

Крім того, створено групи швидкого реагування, вибухотехніків і кінологів, а також посилено слідчо-оперативні групи.

Основними завданнями правоохоронців є збереження виборчої документації, недопущення порушень громадського порядку та оперативне реагування на можливі правопорушення.

Наразі слідчі розслідують 38 кримінальних проваджень, пов'язаних із порушенням законодавства під час передвиборчої кампанії (перешкоджання здійсненню виборчого права, хуліганство, умисне пошкодження майна, спроби підкупу виборців).

Як повідомляли Українські Новини, МВС залучило авіацію і спецназ для забезпечення безпеки під час виборів Ради.

Тим часом ЦВК зареєструвала 1,7 тис. спостерігачів на виборах в Раду.