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20 июля 2019, суббота, 15:33 163
Силовые структуры 2019-07-20T15:38:24+03:00
Українські Новини
Авиация и спецназ будут охранять выборы Рады, - МВД

Авиация и спецназ будут охранять выборы Рады, - МВД

Авиация.
Авиация.

Министерство внутренних дел подключило авиацию и спецназ для обеспечения безопасности во время внеочередных выборов Верховной Рады 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 20 июля, на дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - говорится в сообщении.

Авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в регионы для оперативного реагирования на любые вызовы в день выборов.

"На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В сообщении отмечается, что весь личный состав МВД уже заступил для выполнения своих задач по обеспечению безопасности в день выборов в парламент.

Как сообщали Українськi Новини, почти 220 тыс. украинцев решили голосовать не по прописке на выборах Рады.

Тем временем ЦИК зарегистрировала 1,7 тыс. наблюдателей на выборах в Раду.

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