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15 июля 2019, понедельник, 15:27 489
Выборы 2019-07-15T15:27:57+03:00
Українські Новини
ЦИК зарегистрировала 1,7 тыс. наблюдателей на выборах в Раду

ЦИК зарегистрировала 1,7 тыс. наблюдателей на выборах в Раду

ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 1 719 международных наблюдателей на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"15 июля 2019 комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Всего зарегистрировано 1 719 официальных наблюдателей", - сказано в нем.

117 наблюдателей зарегистрированы от 12 иностранных государств, а 1 602 - от 22 международных организаций.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК зарегистрировала почти 3 тыс. международных наблюдателей на выборах Президента.

Тем временем Украина не будет приглашать миссию ПАСЕ для долгосрочного наблюдения за выборами, чем была огорчена Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье.

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