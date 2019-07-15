ЦИК зарегистрировала 1,7 тыс. наблюдателей на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 1 719 международных наблюдателей на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.\r\n"15 июля 2019 комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Всего зарегистрировано 1 719 официальных наблюдателей", - сказано в нем.\r\n117 наблюдателей зарегистрированы от 12 иностранных государств, а 1 602 - от 22 международных организаций.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЦИК зарегистрировала почти 3 тыс. международных наблюдателей на выборах Президента.\r\nТем временем Украина не будет приглашать миссию ПАСЕ для долгосрочного наблюдения за выборами, чем была огорчена Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье.