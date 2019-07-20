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20 липня 2019, субота, 15:33 16
Силові структури 2019-07-20T17:45:02+03:00
Українські Новини
Авіація і спецназ охоронятимуть вибори Ради, - МВС

Авіація і спецназ охоронятимуть вибори Ради, - МВС

Авіація.
Авіація.

Міністерство внутрішніх справ залучило авіацію і спецназ для забезпечення безпеки під час позачергових виборів Верховної Ради 21 липня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 20 липня, на чергування 24/7 в регіонах України заступили літаки АН-72 і АН-26, вертольоти Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС, а також мобільні екіпажі спецназівців НПУ і НГУ", - сказано в повідомленні.

Авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділу Нацполіції та Нацгвардії в регіони для оперативного реагування на будь-які виклики в день виборів.

"На будь-які спроби дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У повідомленні наголошується, що весь особовий склад МВС вже заступив для виконання своїх завдань щодо забезпечення безпеки в день виборів до парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, майже 220 тис. українців вирішили голосувати не за пропискою на виборах Ради.

Тим часом ЦВК зареєструвала 1,7 тис. спостерігачів на виборах в Раду.

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