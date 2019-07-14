Почти 220 тыс. украинцев решили голосовать не по прописке на выборах Рады

По состоянию на 14 июля 219 678 человек обратились в отделы ведения государственного реестра избирателей для временной смены места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствует информация в Государственном реестре избирателей, передают Українськi Новини.

При этом больше всего заявлений подали избиратели, которые зарегистрированы в Донецкой области (34 249 заявлений), Киеве (16 764 заявлений) и Луганской области (16 670 заявлений).

Наибольшее количество заявлений (35 654) подали 12 июля.

Последний день подачи заявлений о временной смене места голосований - 15 июля.

Как сообщали Українськi Новини, в конце мая Центральная избирательная комиссия упростила процедуру изменения места голосования без смены избирательного адреса на внеочередных выборах в Верховную Раду, убрав требование подавать подтверждающие необходимость смены места голосования документы.

В первом туре выборов Президента 31 марта возможностью сменить место голосования воспользовалось 315 725 человек, во втором туре - 325 604 человек.

Тем временем Верховный Суд отменил обязательство ЦИКа провести пережеребьевку партий.

Ранее ЦИК упростил процедуру изменения места голосования для граждан, прописанных в ОРДЛО.