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20 липня 2019, субота, 14:28 20
Силові структури 2019-07-20T15:00:01+03:00
Українські Новини
Корупція в оборонці: НАБУ вилучив документи з "5 елементу" і "Богдан моторс"

Корупція в оборонці: НАБУ вилучив документи з "5 елементу" і "Богдан моторс"

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вилучило документи в ході обшуків у спортивному клубі "5 елемент" і автомобільної компанії "Богдан моторс" у той час, як Олег Гладковський виїхав за кордон.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Обшуки завершено. Вилучили кореспонденцію, документи. Нічого суттєвого. Поки всі аналізуємо", - сказав він.

З його слів, обшуки все таки вдалося провести в "5 елементі", незважаючи на спроби невідомих перешкодити цьому.

Як повідомляли Українськi Новини, 19 липня НАБУ проводило обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" і в приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс" у Києві у справі про корупцію в оборонній сфері.

Зі слів джерела у правоохоронних органах, люди спортивної статури, іменовані "тітушками", намагалися перешкодити обшукам НАБУ, прикриваючись, що в будівлі розташовано приймальню депутата Верховної Ради, сина Петра Порошенка Олексія.

Зазначається, що слідча дія санкціонована і проводиться під час розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил у 2015-2018 роках.

На думку слідства, фігуранти справи незаконно внесли в державне оборонне замовлення спеціальний автомобільний транспорт і здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

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