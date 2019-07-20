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20 липня 2019, субота, 10:14 12
Америка 2019-07-20T12:15:01+03:00
Українські Новини
У США і Канаду прийшла аномальна спека: температура вже більше 38 градусів

У США і Канаду прийшла аномальна спека: температура вже більше 38 градусів

Метеорологи в США і Канаді відзначають, що на території країн на цих вихідних накриє хвиля дуже спекотної погоди, чиновники великих міст вже приймають заходи по зменшенню наслідків спеки. Про це повідомляє BBC.

Наголошується, що відчують на собі температуру +38 градусів близько 200 мільйонів жителів Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Східного узбережжя і регіону Середнього Заходу.

Мер Нью-Йорка оголосив про місцеву надзвичайну ситуацію через сильну спеку і закликав людей не виходити на вулицю без потреби і поставитися серйозно до наступаючим температур. Також повідомив про відкриття в місті 500 пунктів "охолодження".

В Канаді також оголосили попередження про високих температурах в деяких частинах провінції Квебек, Онтаріо і Нової Шотландії. Температури будуть відчуватися як +40, але в Канаді очікують ще й сильні грози. У Монреалі температура може досягати +45 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики зробили попередній прогноз погоди в Україні на три місяці.

14 липня у деяких районах Києва через сильний дощ затопило вулиці. У цей день у столиці було зафіксовано рекордна кількість опадів.

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