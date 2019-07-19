Від пострілів снайпера загинули двоє військових під час інженерних робіт

Після того, як на Донбасі загинув український військовий , а ще двоє були поранені при обстрілі,

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, під час проведення інженерних робіт з обладнання бліндажа від снайперського обстрілу загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Один з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу та був доставлений до найближчої районної лікарні, де від отриманого поранення помер.

Інший військовослужбовець отримав кульове поранення в бік і в руку, він загинув на місці.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією ОБСЄ, трое цивільних загинули і 13 поранені на Донбасі за два тижні.

Раніше на Донбасі бойовики спровокували вогонь у відповідь і втратили чотирьох "бійців" пораненими.