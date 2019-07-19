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19 липня 2019, пʼятниця, 23:56 11
Силові структури 2019-07-20T00:30:01+03:00
Українські Новини
Від пострілів снайпера загинули двоє військових під час інженерних робіт

Від пострілів снайпера загинули двоє військових під час інженерних робіт

Гвинтівка. Фото: pixabay
Гвинтівка. Фото: pixabay

Після того, як на Донбасі загинув український військовий, а ще двоє були поранені при обстрілі, 2 військових загинули в результаті снайперського обстрілу в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, під час проведення інженерних робіт з обладнання бліндажа від снайперського обстрілу загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Один з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу та був доставлений до найближчої районної лікарні, де від отриманого поранення помер.

Інший військовослужбовець отримав кульове поранення в бік і в руку, він загинув на місці.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією ОБСЄ, трое цивільних загинули і 13 поранені на Донбасі за два тижні.

Раніше на Донбасі бойовики спровокували вогонь у відповідь і втратили чотирьох "бійців" пораненими.

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