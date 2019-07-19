Від пострілів снайпера загинули двоє військових під час інженерних робіт

Після того, як на Донбасі загинув український військовий, а ще двоє були поранені при обстрілі, 2 військових загинули в результаті снайперського обстрілу в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, під час проведення інженерних робіт з обладнання бліндажа від снайперського обстрілу загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.\r\nОдин з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу та був доставлений до найближчої районної лікарні, де від отриманого поранення помер.\r\nІнший військовослужбовець отримав кульове поранення в бік і в руку, він загинув на місці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за інформацією ОБСЄ, трое цивільних загинули і 13 поранені на Донбасі за два тижні.\r\nРаніше на Донбасі бойовики спровокували вогонь у відповідь і втратили чотирьох "бійців" пораненими.