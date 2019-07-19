На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены при обстрелах

Вчера, 18 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает штаб ООС.\r\nТак, сообщается, что противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nОтмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз.\r\n“В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 18 июля один оккупант уничтожен и двое ранены”, - говорится в сообщении.\r\nКроме того, с начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников.\r\nКак сообщали Українські Новини, ТКГ договорилась о перемирии на время сбора урожая.\r\nРанее на Донбассе боевики спровоцировали ответный огонь и потеряли четырех "бойцов" ранеными.