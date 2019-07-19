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19 июля 2019, пятница, 08:00 133
Силовые структуры 2019-07-19T08:02:04+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены при обстрелах

На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены при обстрелах

ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Вчера, 18 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз.

“В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 18 июля один оккупант уничтожен и двое ранены”, - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников.

Как сообщали Українські Новини, ТКГ договорилась о перемирии на время сбора урожая.

Ранее на Донбассе боевики спровоцировали ответный огонь и потеряли четырех "бойцов" ранеными.

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