Середній розмір субсидії змінився: яку суму отримали українці в червні

У січні-червні 2019 року обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 37,4% до 916,9 млн гривень порівняно з січнем-червнем 2018 року після того, як фінансування субсидій урізали на 8 мільярдів

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

У міських населених пунктах загальний обсяг призначених субсидій становив 640,4 млн гривень, у сільських населених пунктах - 276,5 млн гривень (474,2 млн гривень і 193,1 млн гривень відповідно за аналогічний період 2018 року).

Середній розмір призначеної субсидії на 1 домогосподарство в червні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 15,6% і склав 116,4 гривень.

Всього в січні-червні 2019 роки за отриманням субсидій на оплату послуг ЖКГ звернулося 2 339,8 тис. домогосподарств, що на 38,2% менше порівняно з січнем-червнем 2018 роки (з них на міські населені пункти припадає 61,8% звернень).

У червні субсидії на оплату послуг ЖКГ отримали 2 061,1 тис. домогосподарств.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів, що підвищення пенсій не повинно вплинути на субсидії.

Тим часом Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку.